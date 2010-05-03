Rus gemisi Progress uzaya çikolata taşıdı

T24 - Kazakistan'daki Rus uzay üssü Baykonur'dan Çarşamba günü fırlatılan Rus yük gemisi Progress M-05M, 2 gün önce Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile kenetlendi.





Kenetlenme, otomatik sistem çalışmadığından elle yapıldığı belirtildi. Manevra, ISS'in komutanı Oleg Kotow tarafından tamamlandı.





Rus yük gemisi, oksijen, su, yiyecek, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin yanı sıra ISS mürettebatına içinde bonbon şekeri, çikolata ve karamel bulunan “psikolojik destek üniteleri” taşıdı. İkmal malzemesinin toplam ağırlığının 2.6 tonu bulduğu belirtildi.







ISS'in çöpünü toplayacak







Progress, yükünü boşalttıktan sonra ISS'teki atıklar aktarılacak. Tekrar yerküreye doğru yollanacak geminin atmosfere girişte akkor haline gelerek yok olması bekleniyor.





ISS'te halen Rus kozmonotlar Aleksandr Skvortsov, Mihail Kornienko ve Oleg Kotov, Amerikalı astronotlar Timothy Creamer ve Tracy Caldwell Dyson ile Japon Soichi Noguchi görev yapıyor.





2020 sonuna dek kullanılması düşünülen ISS'nin yapımına, başta Rusya ve ABD olmak üzere Kanada, Brezilya, Japonya, Avrupa Uzay Kurumu (ESA) katkı sağlıyor.





130 milyar dolara kadar maliyeti bulunan ISS bitirildiğinde, gece çıplak gözle Ay'dan sonra gökte görülebilecek en parlak nesne olacak