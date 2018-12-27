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Dünya

Rus gazetesinin iddiası: İsrail, Suriye'de kapsamlı bir savaşa hazırlanıyor

Gonca YAĞCI, (DHA) - Rusya’da yayımlanan Nezavisimaya Gazeta,  ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ardından İsrail’in bölgede kapsamlı bir savaşa hazırlandığını iddia etti

27 Aralık 2018 13:23

Gonca YAĞCI, (DHA) - Rusya’da yayımlanan Nezavisimaya Gazeta,  ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ardından İsrail’in bölgede kapsamlı bir savaşa hazırlandığını iddia etti.

Gazete, bu gelişmeyle, ABD’nin Amerikan askerlerini Suriye’den çekmesiyle İsrail’in İran’a karşı tek başına ordusuyla kalmasına zorlandığını yazdı.

Rus gazetesi, İsrail\'in eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman\'ın,“ABD\'nin Suriye\'den çekilmesi kuzeyde, Lübnan ya da Suriye\'de, geniş çaplı bir çatışmanın olma ihtimalini artırıyor” ifadelerine yer verdi.

Rus gazetesi ayrıca, Rus askeri uzmanı Yuri Liamin’in ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den çekilme kararını İran’ın ‘açık çek’ olarak yorumlamaması gerektiği sözlerini de aktardı.

Middleeastmonitor haber sitesinin de yer verdiği yazıda, Liamin şu ifadeleri kullandı: \"Türkiye\'nin şimdi Suriye Kürtlerine karşı askeri bir operasyon yapmakla tehdit ettiğini unutmamalıyız. Bu operasyon Suriye\'nin kuzeyinde önemli alanda bir Türk denetimine yol açabilir. Böylesi bir gelişme Suriye yetkilileri ve onların İranlı müttefikleri tarafından ihtimal memnuniyetle karşılanmayacaktır”

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Amerikan askerlerinin Suriye’den çekileceğini açıklamıştı.

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