Rus gazetesi Novaya Gazeta, bugün hem Rusça, hem Ukraynaca çıktı: Savaş deliliktir; Ukrayna halkını ve dilini düşmanımız olarak görmüyoruz

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Vladimir Putin yönetimine karşı eleştirel tutumuyla bilinen gazetesi Novaya Gazeta, Rusya ordusunun işgal ettiği Ukrayna'ya destek için bugünkü sayısını hem Rusça, hem de Ukraynaca yayımladı.

Haftada 3 gün basılı olarak yayımlanan Novaya Gazeta'nın bugün sayısı "Rusya, Ukrayna'yı bombalıyor" manşetiyle çıktı.

Gazetenin ilk sayfasında hem Rusça hem Ukraynaca şu ifadeler yer aldı:

"Novaya Gazeta editörleri savaşı delilik olarak nitelendiriyor.

Novaya Gazeta editörleri Ukrayna halkını düşmanımız ve Ukraynacayı düşmanın dili olarak görmüyor.

Bu sayıda önemli makaleleri Rusça ve Ukraynaca dillerinde yayımlıyoruz"

Ön sayfadaki metnin altında gazetenin 2021 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Genel Yayın Yönetmeni Dimitri Muratov'un imzası yer alıyor.

Muratov, dün gazetenin YouTube kanalından yayınladığı açıklamada da, Putin'in başladığı savaştan "utandıklarını" söylemişti.