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Dünya

Rus gazeteci Ukrayna'da öldürüldü

Ukrayna medyası, öldürülen gazetecinin Arkadiy Babçenko olduğunu bildirdi

30 Mayıs 2018 01:16

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, başkent Kiev'de televizyon kanallarından birinin sunucusu olan Rus vatandaşının öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna medyası, öldürülen gazetecinin Arkadiy Babçenko olduğunu bildirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Olay, başkentin Dnepropetrovsk ilçesindeki Nikolsko-Slobodskaya Caddesi'nde meydana geldi. 102 ihbar hattına doktorlardan bilgi geldi: Onları bir kadın aramış ve eşini dairede kanlar içinde bulduğunu söylemiş. Kurban, ön belirlemelere göre sırtından aldığı yara yüzünden hayatını kaybetti. Ölen, televizyon kanallarından birinin sunucusu 1977 doğumlu Rusya Federasyonu vatandaşı" dendi.

Olay yerinde polis ve soruşturma ekiplerinin çalıştığı ifade edildi.

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