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Dünya
Deutsche Welle

Rus gazeteci Stenin Ukrayna'da öldürüldü

Ukrayna'da kaybolan Rus gazeteci Andrey Stenin'in aracına açılan ateş sonucunda öldüğü belirlendi.

03 Eylül 2014 15:44


Aralarında Ria Novosti haber ajansının da bulunduğu Rusya merkezli çeşitli basın kuruluşlarına çalışan Andrey Stenin, ağustos ayı başında Ukrayna'da kaybolmuştu.

Stenin hakkında bir süre Ukrayna askerleri tarafından göz altına alındığı yolunda iddialar ortaya atılmıştı.

Ancak yapılan araştırma ve ekspertiz raporları, Stenin'in içinde bulunduğu araca Donetsk yakınlarında ateş açıldığını, gazetecinin olay yerinde can verdiğini ortaya koydu. Moskova, ateşin Ukrayna askerleri tarafından açıldığını ileri sürdü.

'Ukraynalı yetkililer yalan söyledi'

"Ukraynalı yetkililer bize yalan söyledi. Stenin kaçırılmadı" diyen Ria Novosti Genel Yayın Yönetmeni Dimitri Kiselev, Stenin'in cesedinin teşhis edildiğini açıkladı.

Andrey Stenin'in aracının tamamen yanmış olması dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili Ukrayna'dan açıklama talep etti.

Andrey Stenin, Rusya'nın tanınmış foto muhabirleri arasında anılıyordu. 33 yaşındaki muhabirin 5 Ağustos'ta kayıplara karışması Rusya'da büyük yankı yaratmıştı.

Ukrayna'daki çatışmalarda daha önce de gazeteciler şiddet kurbanı oldu. Mayıs ayında bir İtalyan, haziranda ise 3 Rus gazeteci hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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