Rus gazeteci, Nobel ödülünü Ukraynalı mültecilere bağışlıyor

Nobel Barış Ödülü'nü geçen sene kazanan Rus gazeteci Dimitri Muratov, Nobel madalyasını Ukraynalı mülteciler için para toplamak amacıyla bağışlayacağını açıkladı.
Muratov, yayınlanan makalesinde “Novaya Gazeta'yla beraber 2021 Nobel Batış Ödülü Madalyası'nı Ukrayna Mülteci Fonu'na bağışlamaya karar verdik” ifadelerini kullandı. Muratov, “Müzayede evlerine dünyaca ünlü bu ödülü açık artırmaya koyma çağrısı yapıyorum” diye yazdı.
Ukrayna'nın işgaliyle ilgili haberleri kaldırmak zorunda kaldı
Kremlin'e muhalif gazeteci Dimitri Muratov'un genel yayın yönetmeni olduğu bağımsız gazete Novaya Gazeta , Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında sansür ve medyaya yönelik artan baskı nedeniyle Ukrayna savaşına ilişkin haberleri internet sitesinden kaldırma kararı almıştı.
Muratov, geçen yıl Nobel Barış Ödülü'nü Filipinli gazeteci Maria Ressa ile paylaşmıştı.