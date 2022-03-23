Rus gazeteci Muratov, Nobel Barış Ödülü madalyasını Ukraynalı sığınmacılar için açık artırmayla satacak

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2021'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen iki gazeteciden biri olan Rusya'nın önde gelen bağımsız yayınlarından Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dmitri Muratov, madalyasını açık artık artırmayla satıp gelirleri Rusya işgalinden kaçan Ukraynalı sığınmacılara bağışlayacağını bildirdi.

Muratov, "Novaya Gazeta ve ben, 2021 Nobel Barış Ödülü madalyasını Ukraynalı sığınmacılar için bir fona bağışlamaya karar verdik" dedi.

Muratov, ödülü satmayı kabul edecek müzayede evlerinden dönüş beklediğini ifade etti.

Aralık ayında Muratov, ödül parasının 290 bin dolarını çeşitli yardım kuruluşlarına ve bir kimsesiz çocuklar hastanesine bağışladığını duyurmuştu.

Novaya Gazeta, Kremlin'in Rusya medyası üzerinde kurduğu baskıya rağmen Ukrayna savaşına yönelik eleştirel yayınlar yapmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler, şu ana kadar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaklaşık bin sivilin hayatını kaybettiğini ve 10 milyondan fazla insanın ülkeyi terk ettiğini açıkladı.