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Dünya
Deutsche Welle

Rus gazete çalışanlarını silahlandıracak

Rusya'nın başlıca muhalif gazetesi Novaya Gazeta saldırılara karşı kendilerini koruyabilmeleri için çalışanlarını silahlandırmaya hazırlanıyor.

27 Ekim 2017 16:10

Novaya Gazeta Genel Yayın Yönetmeni Dmitri Muratov, bünyelerinde çalışan gazetecilerin kullanması için "travmatik silahlar" satın alacaklarını söyledi. Moskova'nın Sesi radyosuna konuşan Muratov haber merkezini silahlandıracağını belirtti. Silahların nasıl kullanılacağıyla ilgili gazetecilere eğitim vereceklerini ifade eden Muratov, ayrıntısını vermek istemediği başka güvenlik önlemlerine de başvuracaklarını kaydetti. "Rusya İçişleri Bakanlığı ile resmi bir anlaşma yapacağız" diyen Muratov başka çarenin kalmadığını söyledi.

"Travmatik silahlar" tabiri genellikle plastik mermi atan tabancalar için kullanılıyor. Savunma amaçlı olan bu silahlar ölümcül zararlar da verebiliyor.

Gazetenin genel yayın yönetmen yardımcısı Sergey Sokolov da AFP'ye verdiği demeçte "Devlet bizi korumaya hazır değilse, biz kendimizi koruruz" diye konuştu. Sokolov "Eğer gazeteciler kendilerini sokaklardaki hukuksuzluk ve kolluk kuvvetlerinin disiplinsizliği karşısında çaresiz buluyorlarsa başka bir yol yok" dedi.

Rusya'da ülkenin tek bağımsız radyo istasyonu olan Moskova'nın Sesi radyosunun genel yayın yönetmen yardımcısı Tetyana Felgenhauer, 23 Ekim'de yayın stüdyosunda ensesinden bıçaklanmıştı.

Novaya Gazeta'ya bağlı çok sayıda gazeteci de geçmişte ya öldürüldü ya da şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Bu gazeteciler arasında en tanınanı, 7 Ekim 2006 tarihinde Moskova'daki dairesinin kapısı önünde silahla vurularak öldürülen Anna Politkovskaya.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov "Maalesef hepimiz bir delinin hedefi olabiliyoruz" dedi. Peskov vatandaşların gerekli gördükleri takdirde yasalar çerçevesinde güvenlik önlemleri alabileceklerini söyledi.

©Deutsche Welle Türkçe

AP, AFP/EC,ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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