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Spor

Rus futbolcuların 250 bin Euro'luk şampanya partisi cezasız kalmadı!

EURO 2016'dan 1 puan alarak elenen Rusya Milli Takımı'nın iki futbolcusu takımlarında kadro dışı bırakıldı

08 Temmuz 2016 18:32

EURO 2016'dan elendikten sonra Monako'da 250 bin euroluk şampanya partisi verdikleri ortaya çıkan Rus milli futbolcular Kokorin ve Mamaev, takımlarında kadro dışı bırakıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2016'da pazar günü oynanacak final heyecanına sayılı günler kala, Rusya'da turnuvadan geriye şampanya krizi kaldı. İngiltere, Galler ve Slovakya ile birlikte yer aldıkları grupta sadece 1 puan alarak turnuvaya erken veda eden Rusya Milli Takımı'nın iki ünlü oyuncusunun verdiği şampanya partisi Moskova'yı karıştırdı.

Ünlü futbolcular Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev'in Rus milli takımının elenmesinden hemen sonra tatile gittikleri Monaco'da şampanyalı eğlence görüntüleri sosyal medyaya düştü. Görüntülerde ikilinin Monte Carlo'daki Twiga isimli gecekulübünde tanesi 500 Euro (bin 600 lira) olan şampanyalardan 500 şişe açtırdığı görüldü.

 

Milli marş eşliğinde şampanya açtırmışlar

 

Futbolcuların toplamda 250 bin Euro (810 bin lira) ödedikleri şampanyaların gece kulübündekilere ikram edilmesi sırasında ise Rusya Milli Marşı çalındı. Görüntülerin yayılmasının ardından Zenit St Petersburg takımı Kokorin'i, FC Krasnodar ise Mamaev'i kadro dışı bıraktı.

 

"Putin'in haberi var"

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov da, "Görüntülerden Sayın Putin'in de haberi var. Uygun bulmuyoruz" dedi. Gelen eleştiriler üzerine Rus futbolcular, özel jetle Monaco'ya giderken çekilen görüntülerini sosyal medya hesaplarından sildi. 

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EURO 2016MonakoEuroşampanya partisiRusya milli futbolcuKokorinMamaev

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