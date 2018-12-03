Rus futbolcu donarak hayatını kaybetti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova’da forma giyen genç futbolcu Alexey Lomakin, Moskova'da donarak hayatını kaybetti.

Rus ekibinin 18 yaşındaki futbolcusu Lomakin’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, polis ve kulübü, cinayetten şüpheleniyor.

"Büyük bir şok içindeyiz"

Lomakin’in eve gelmemesinin ardından genç futbolcunun annesi, polisi ararken iki gün sonra futbolcunun donmuş cesedine rastlandı. Futbolcunun arkadaşlarıyla dışarı çıktığı ancak eve bir daha gelmediği belirtildi. Lokomotiv Moskova’dan yapılan açıklamada, "Çok üzülerek U21 takımında oynayan Alexey Lomakin’in Moskova’da öldüğünü açıklıyoruz. Konu hakkında soruşturma açıldı. Büyük bir şok içindeyiz. Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz" denildi.