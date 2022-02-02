Rus entelektüellerden Ukrayna'nın işgal edilmemesi için Moskova'ya çağrı

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Rusya'nın önde gelen entelektüelleri, Moskova'ya Ukrayna sınırındaki gerilimi düşürme ve "ahlak dışı, sorumsuz ve suç teşkil eden" bir savaştan kaçınma çağrısında bulundu.

Rus Entellektüeller Kongresi tarafından yayımlanan dilekçede, "Biz, Rusya'nın sorumlu vatandaşları ve vatanseverler olarak ülkemizin siyasi liderlerine sesleniyor ve hükümetin içinde kurulan 'Savaş Partisi'ne meydan okuyoruz" denildi.

Aralarında 100'den fazla insan hakları savunucusu, bilim insanı, gazeteci ve siyasetçinin kaleme aldığı dilekçe şu ana kadar 3 binden fazla imza aldı.

Metnin yazarları, Rusya'nın devlet medyasını Ukrayna krizi hakkında 'tek taraflı bilgi' vermekle suçladı: "Halkın hayat standartları yükseltileceğine Batı'ya karşı bir kutsal savaş fikri teşvik ediliyor".

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.