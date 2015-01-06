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Ekonomi

Rus Enerji şirketi Gazprom, Akfel Gaz'ı satın alıyor

Gunvor ile de ortak Akfel Group, Rus ticaret devi olan Gunvor ile de enerji işinde yer alıyor

06 Ocak 2015 13:55

Rus Enerji devi Gazprom, Akfel Holding grup şirketlerinden biri olan Akfel Gaz'ı satın alıyor. Kasım 2011’de İstanbul’da doğal gaz ithalatı ve toptan satışı amacıyla kurulan Akfel Gaz ile masada olan Gazprom, gerekli onay için resmi makamlara başvurdu. Baltacı ailesi kontrolünde olan Akfel’deki Fatih Mehmet Baltacı, Murad Abdurrahman Baltacı ve Melike Baltacı’ya ait hisseleri almaya hazırlanan Gazprom, firmanın ana kontrolünü de ele almış olacak. 

 

2.2 milyar metreküp gaz getiriyor

 

TheLira'da yer alan habere göre, 2012’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Rusya’dan doğalgaz ithal etmek isteyen 4 Türk şirketine izin vermişti. Akfel Gaz, Bosphorus Gaz, Kibar Enerji ve Batı Hattı Doğalgaz şirketlerine verilen 30 yıllık ithalat lisansı alan Akfel Gaz toplam 6 milyar metreküplük gazın 2.25 milyar metreküpünü üstlenmişti. Gazprom Export LLC tarafından yapılan bu anlaşmadaki diğer şirketler arasındaki Bosphorus Gaz, 1.75 milyar metreküpünü üstlenirken, 1 milyar metreküpünü Kibar Enerji ve 1 milyar metreküpünü Batı Hattı Doğalgaz şirketleri almıştı.

Gunvor ile de ortak Akfel Group, Rus ticaret devi olan Gunvor ile de enerji işinde yer alıyor. Rus milyarder Gennady Timchenko tarafından kurulan İsviçre merkezli firma ile 2011’de işbirliği kararı alarak Akfel Gunvor Enerji Tic. A.Ş. firmasını kurmuştu. Gonvor’un yıllık cirosu 95 milyar dolardüzeyinde bulunuyor. 

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