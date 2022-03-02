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Spor

Rus ekibi men edildi, Fenerbahçe Opet doğrudan yarı finale yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin spor dünyasındaki yankıları sürüyor. Tenis ve voleybol organizasyonlarından Rusya'ya yaptırımlar geldi

02 Mart 2022 17:03

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Rus takımlarının Avrupa kupalarından men edilmesiyle CEV Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "2022 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Opet, Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) 1 Mart 2022 tarihinde açıkladığı kararın ardından Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad takımı ile eşleşmişti." ifadeleri yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde VakıfBank-Developres Rzeszow eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

 

 

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