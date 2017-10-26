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Dünya

Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota

Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu ile Washington ve New York'taki ticari temsilcilikleri kapatılmıştı

26 Ekim 2017 18:56

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington yönetiminin Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu'ndaki arşivlere yönelik tutumu nedeniyle ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne nota gönderdiklerini söyledi.

Zaharova, "Başkonsolosluktaki bazı arşivler, Rus tarafının onayı olmadan incelemeye tabi tutuldu, daha sonra paketlenerek özel taşıma şirketi aracılığıyla götürüldü. Elbette ABD tarafının tüm bu eylemleri nedeniyle ABD'nin bir nota gönderdik. Nota ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne verildi" dedi.

Sputnik’in haberine göre Zaharova, ABD'lilerin bu eylemlerinin SSCB ve ABD arasında 1 Haziran 1964 tarihinde imzalanan Konsolosluk Sözleşmesi'nin 17. maddesini ihlal ettiğini belirtti. Zaharova, söz konusu maddede 'Konsolosluk arşivleri, bulundukları yerden bağımsız olarak her zaman dokunulmazdır' hükmünün bulunduğunu anımsattı.

Ne olmuştu?

Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu ile Washington ve New York'taki ticari temsilcilikleri, eylül başında Washington yönetiminin talebi üzerine kapatılmıştı.

ABD'nin Washington Büyükelçiliği, ABD yönetiminin San Francisco Başkonsolosluğu'ndaki arşivi kendilerine teslim ettiğini, ancak belgeleri kendilerinin almasına izin vermediğini ifade etmişti.

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