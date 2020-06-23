Rus Dışişleri: ABD Suriye’de Kürt ayrılıkçılığını teşvik etmeye yoğunlaşmış durumda

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Pyotr İlyiçev, ABD'nin Suriye'de 'Kürt ayrılıkçılığı'nı, bu ülkenin petrolü ile yasadışı ticaretten elde ettiği gelirlerden finanse ederek teşvik etmeye yoğunlaştığını iddia etti.

Pyotr İlyiçev, Sputnik'e verdiği demeçte ABD'nin Suriye'de Kürt ayrılıkçılığını, bu ülkenin petrolü ile yasadışı ticaretten elde ettiği gelirlerden finanse ederek teşvik etmeye yoğunlaştığını öne sürdü. Yabancıların ya Suriye hükümetinin davetiyle, ya da BM Güvenlik Konseyi'nin kararı ile Suriye'de bulunmaları gerektiğini hatırlatan İlyiçev, ancak 'ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun bu şartlardan hiçbirini yerine getirmediğini', bunun Suriye'nin egemenliğinin ihlal edildiği anlamına geldiğini söyledi.

"IŞİD Washington'un zafer açıklamalarına rağmen bir türlü bozguna uğratılmadı"

Rus diplomat, "lk başlarda Amerikalılar ve müttefikleri, istilalarını IŞİD ile mücadele etme gerekliliğini ileri sürerek istilalarını haklı çıkarıyordu. Ancak zaman içinde terörle mücadele çabaları jeopolitik bir deneye dönüştü. IŞİD örgütü, Washington'un zafer açıklamalarına rağmen bir türlü bozguna uğratılmadı. Bunun yerine ABD, Suriye'deki eylemlerini Fırat'ın doğusundaki petrol ile yasadışı ticaretten elde ettiği parayla Kürt ayrılıkçılığını teşvik etmeye yoğunlaştırdı" ifadelerini kullandı.

İlyiçev, 'ABD'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü baltalamaya yönelik çabalarının bir başka örneğinin ise ABD yönetiminin Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma kararı olduğunu' sözlerine ekledi.