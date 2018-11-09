Rus dijital parası ‘stablecoin' Ruble'ye eşdeğer olacak

Gonca YAĞCI, (DHA)- RUSYA’nın Alt Meclisi Duma’nın Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, devlet destekli \'1 Rus stablecoin\'inin dijital alanda Rus rublesiyle eşdeğer olacağını açıkladı. Aksakov, \"Örneğin, bir bankaya 100 bin Ruble getirip 100 bin Kripto Ruble alabilirsiniz\" diye konuştu.

Rus Haber Ajansı Novosti’nin aktardığı haberde, Aksakov, kripto Ruble’nin Rusya’daki kripto para birimini düzenleyen yasaların kanunlaştırılmasından sonra sadece şifrelenmiş olarak aynı ‘Ruble’ olabileceğini kaydetti.

Aksakov, bu parayı Blockchain’de sabitlenmiş malları satın almak için de kullaılabileceğini ekledi.

Cointelegraph gazetesinin aktardığına göre geçen hafta yapılan basın toplantısında Aksakov’un, hükümetin Rus Rublesi ile ilgili devlet destekli kripto para birimini başlatacağı iddia edilmişti.

Diğer yandan Rusya, kripto para birimleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitme kararı almıştı. Geçtiğimiz ekim ayında Rusya, kripto para ve Blockchain yönetmeliğiyle ilgili hazırladığı yasa tasarısıyla, özel şirketlerin ve tüzel kişilerin hisselerini ‘Blockchain’ yoluyla depolamasına olanak verecek.