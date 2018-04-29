Rus Devrimi sizin hayatınızı nasıl etkiledi?

7 Kasım 1917… Çarlık otokrasisinin devrilip, Sovyetler Birliği'nin doğduğu gün.

Dünya'nın Batı ve Doğu bloku olarak ikiye bölünmesine, on yıllar süren Soğuk Savaş'a ve Demir Perde'nin örülmesine yol açan gelişmelerin başlangıç noktası olan Rus Devrimi'nin 100. yıldönümüne sayılı günler kaldı.

BBC, tüm dünyayı etkileyen Rus Devrimi'nin 100. yılı için dünya çapındaki okurlarına da soruyor:

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Yapmanız gereken basit: Sadece o döneme ait ailenizden bir fotoğraf ve o fotoğrafla bağlantılı olan Rus Devrimi hikâyenizi bize göndermek.

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