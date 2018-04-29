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Dünya
BBC Türkçe

Rus Devrimi sizin hayatınızı nasıl etkiledi?

BBC, tüm dünyayı etkileyen Rus Devrimi'nin 100'üncü yılı için dünya çapındaki okurlarına da soruyor: "Devrim sizin ya da ailenizin hayatını da değiştirdi mi? Nasıl?" Hikâyelerinizi bizimle paylaşın, siz de BBC'nin Rus Devrimi'nin yıldönümüyle ilgili yayın

29 Nisan 2018 20:30

7 Kasım 1917… Çarlık otokrasisinin devrilip, Sovyetler Birliği'nin doğduğu gün.

Dünya'nın Batı ve Doğu bloku olarak ikiye bölünmesine, on yıllar süren Soğuk Savaş'a ve Demir Perde'nin örülmesine yol açan gelişmelerin başlangıç noktası olan Rus Devrimi'nin 100. yıldönümüne sayılı günler kaldı.

BBC, tüm dünyayı etkileyen Rus Devrimi'nin 100. yılı için dünya çapındaki okurlarına da soruyor:

Eğer Rus Devrimi'yle ilgili bir hikâyeniz varsa ve bu hikâyeyi BBC Türkçe aracılığıyla paylaşmak istiyorsanız bizimle temasa geçebilirsiniz.

Yapmanız gereken basit: Sadece o döneme ait ailenizden bir fotoğraf ve o fotoğrafla bağlantılı olan Rus Devrimi hikâyenizi bize göndermek.

Bize ulaşabileceğiniz mail adresi:

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Gönderdiğiniz fotoğraflar BBC'ye ve seçilmiş ortaklarına ait çeşitli sitelerde yayımlanabilir ama telif hakları yine size ait olup, bu proje dışında bir amaçla kullanılmayacaktır.

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