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Dünya

Rus devlet televizyonu İngiliz savaşçıların esir takası çağrısı yaptığı videosunu paylaştı

Kremlin geçen hafta Ukrayna’nın Medvecçuk’un serbest bırakılması için esir takası teklifini reddetmişti

18 Nisan 2022 16:12

Rus güçlerinin Ukrayna’da esir aldığı iki İngiliz savaşçı Rus devlet kanalında Ukrayna’nın Vladimir Putin'in ülkedeki en yakın müttefiki olan oligark ve muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk'u serbest bırakması karşılığında serbest bırakılmak için çağırda bulundu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Rus devlet televizyonunda konuşan ve esir takası talep eden İngiliz savaşçılar Shaun Pinner ve Aiden Aslin’in özgür iradeleriyle konuşup konuşmadıkları bilinmiyor.

İngiliz savaşçılar, Britanya Başbakanı Boris Johnson’dan kendilerinin serbest bırakılması için yardım etmesini, Ukrayna’nın gözaltına alındığı muhalif siyasetçi Medvedçuk’un serbest bırakılması durumunda kurtulabileceklerini söyledi.

Kremlin geçen hafta Ukrayna’nın Medvecçuk’un serbest bırakılması için esir takası teklifini reddetmişti. Ukrayna güvenlik servisi, Medvedçuk’un Putin’e Mariupol’deki Ukraynalı askerlerin karşılığında serbest kalmak için çağrıda bulunduğu bir videosunu yayımlamıştı.

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