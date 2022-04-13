Putin, kızının vaftiz babasıydı: Kremlin'in Ukrayna'daki en yakın müttefiki Medvedçuk, "yıldırım operasyonuyla" yakalandı

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Ukrayna; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkedeki en yakın müttefiki olan oligark ve muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk'u "yıldırım hızında tehlikeli bir operasyonla" gözaltına aldıklarını belirtti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasından birkaç gün sonra vatana ihanet suçlamalarıyla tutulduğu ev hapsinden kaçan Medvedçuk'un salı günü yakalandığını Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski duyurdu.

Zelenski, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ukrayna güvenlik güçleri özel bir operasyon yaptı. Tebrikler!" yazdı. Ukrayna lideri, Medvedçuk'un Rusya'nın savaş tutsakları ile takas edilmesi için Moskova'ya çağrı yaptı.

Paylaşılan fotoğrafta Medvedçuk'un kelepçelendiği ve üzerinde Ukrayna bayraklı askeri kamuflaj olduğu görülüyor.

Medvedçuk, Rusya'daki petrol sektörüne dahiliyeti ve Kremlin'e yakınlığı nedeniyle Ukrayna'nın en zengin isimlerinden biri haline eldi. Putin, Medvedçuk'un en küçük kızının vaftiz babası. 2021'in Mayıs ayında Medvedçuk, Rusya'ya askeri sırlar sattığı ve Rus işgali altındaki Kırım'ın doğal kaynaklarından kar etmeye çalıştığı gerekçesiyle vatana ihanetten suçlanana kadar 'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin'in lideriydi.

Medvedçuk'un 200 milyon dolar değerindeki 93 metrelik yatına geçen ay Hırvatistan'da el konulmuştu. ABD, ocak ayında Medveçuk ve 3 Ukraynalı siyasetçiyi Moskova ile iş birliği içinde oldukları gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmirti Peskov, Medvedçuk'un yakalanması ile ilgili bir açıklamada bulunmayarak, "Ukrayna'dan birçok sahta haber geliyor. Önce kontrol edilmeli" dedi.