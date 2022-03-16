Rus devlet televizyonu canlı yayınında 'savaşa hayır' protestosu yapan editör, 30 bin ruble para cezasına çaptırıldı

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Ülkenin en çok izlenen haber programlarından biri canlı yayındayken stüdyoya girerek Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşı protesto eden Rusya devlet haber televizyonu 1. Kanal'ın (Pervıy Kanal) editörlerinden Marina Ovsyannikova, mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Moskova'nın Ostankino Bölge Mahkemesi, Ovsyannikova'yı 30 bin ruble (280 dolar) para cezasına çarptırdı.

Mahkeme kararı Ovsyannikova'nın canlı yayında yaptığı eylem nedeniyle değil, öncesinde kaydettiği ve eylemden sonra yayılan video nedeniyle verdiği belirtildi. Devlet televizyonu çalışanının Rusları savaş karşıtı protestolara davet ettiği belirtildi.

İki çocuk annesi olan gazeteci, 'yasa dışı protestolara katılma çağrısı' nedeniyle 10 güne kadar hapis cezasına çarptırılabilirdi.

Ovsyannikova, mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, "Rusya'nın bir suç işlediğini düşünmeye devam ediyorum" dedi.

Mahkeme salonundan çıktıktan sonra iki gündür uyumadığını ve 14 saatten uzun süre boyunca sorgulandığını söyleyen Ovsyannikova, "Zor günler oldu" dedi.

Ovsyannikova pazartesi akşamı canlı yayında sunucunun arkasından elindeki posterle bir anda kadraja girerek, "Savaşı durdurun. Savaş hayır" diye bağırdı.

Editörün elinde tuttuğu yarısı İngilizce yarısı Rusça yazılmış posterde, "Savaşa hayır. Propagandaya inanmayın. Burada size yalan söylüyorlar" ifadeleri yer aldı. Posterin altında, "Savaşa karşı Ruslar" imzası bulunuyordu.

İnsan hakları grubu OVD-Info aracılığıyla eyleminden önce kaydettiği bir videoyu da yayan Ovsyannikova, 1. Kanal'da çalışarak Kremlin propagandası yaydığını ve bundan utandığını söyledi. "Hepimizi tutuklayamazlar" diyerek Rusya halkına savaş karşıtı protestolara katılma çağrısı yapan gazeteci, "Ukrayna'da şu an bir suç işleniyor ve bunun sorumlusu Rusya" dedi.