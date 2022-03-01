Rus devlet haber ajansı, yanlışlıkla Rusya'nın 'zaferini' kutlayan başyazı yayımlayıp sildi

T24 Dış Haberler

Rus devletine bağlı haber ajansı RIA Novosti, yanlışlıkla Rusya'nın Ukrayna'da 'zaferini' kutlayan bir makale yayımladı. Makale kısa süre içinde silindi.

Makalede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "problemi çözdüğü için" kutlanıyor ve "Ukrayna'nın askeri hamle ile Rusya'ya döndüğü" belirtiliyor. Makaledeki ifadeler, yazarın Rusya'nın Ukrayna'da kontrolü kısa sürede sağlayacağını öngördüğüne işaret ediyor.

BBC, makalenin yüksek ihtimalle yanlışlıkla "erken" yayımlandığını belirtti. Bellingcat, "Bu Kremlin standartları için bile şoke edici" değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya'nın varışı ve yeni dünya" başlıklı makale hala bazı arşiv sitelerinde görülebiliyor. Burada varış anlamında kullanılan Rusça 'nastuplenye' kelimesi, saldırı anlamına da gelen eş anlamlı bir kelime.

Birçok Twitter kullanıcısı, bu makalenin Rusya'nın Ukrayna'da kontrolü sağlaması durumunda yayımlanması gereken bir başyazı olduğunu düşündüklerini belirtti.

Makalede yorumları yer alan Petr Akopov, "Rusya'nın 1991'de Sovyetlerin dağılmasıyla yaşanan felaketi düzelttiğini ve yeni dünya düzenine liderlik etmek için döndüğünü" yazdı.