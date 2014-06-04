Rus denizinde ABD ile 'it dalaşı'

Ukrayna krizi nedeniyle ilişkileri kopma noktasına gelen ABD ve Rusya bu kez Rusya'nın iç denizi Ohotsk Denizi'nde karşı karşıya geldi. Rus savaş uçağı, Amerikan keşif uçağını uluslararası sularda dakikalarca taciz etti.

Rusya'nın Su-27 tipi savaş uçağının, Ohotsk Denizi'nde uluslararası sullarda ABD keşif uçağını taciz ettiği açıklaması ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geldi.

Pentagon sözcüsü Steve Warren, ülkesine ait Boeing RC-135U tipi keşif uçağına, Rus savaş uçağı Su-27'nin 30 metre kadar yaklaştığını söyledi.

Warren, Rus pilotun, daha sonra uçağında silah bulunduğunu ABD uçağına göstermek için manevre yaptığını da belirtti.

Ohotsk Denizi'nde ABD ile Rusya arasındaki "it dalaşı" 23 Nisan tarihinde yaşandı. Pentagon'un söz konusu olayı neden şimdi açıklama gereği duyduğu ise, anlaşılamadı.

Nisan ayında benzer bir olay Karadeniz'de yaşanmıştı. Rus savaş uçakları, ABD donanmasına ait savaş gemilerinin üzerinden alçak bir uçuş gerçekleştirmişti.

Büyük Okyanus'un bir uzantısı olan Ohotsk Denizi, Rusya'nın bir iç denizi olarak kabul ediliyor.