Rus dağcılar Çağlayan Şehitliği'ni ziyaret etti

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen, \'Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali\'ne katılan 3 Rus dağcı, Uzundere ilçesindeki Çağlayan Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlikte duygu dolu anlar yaşayan Rus dağcılar, bölgede yaşanan Osmanlı-Rus savaşı hakkında bilgi aldı.

Erzurum\'da düzenlenen \'Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali\'nde dünyanın dört bir yanından gelen dağcılar, Uzundere ve Tortum ilçelerinin yer aldığı Çoruh Vadisi\'nde buz tutan şelalelere tırmandı. ATAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve Festival Koordinatörü Milli Dağcı Çetin Bayram, festivale katılan 3 Rus dağcıya, dinlenme gününde bölgeyi gezdirdi. Rus dağcıların ilk durağı, 2017\'nin Kasım ayında Erzurum Valiliği tarafından 40 Türk asker anısına yaptırılan Çağlayan Şehitliği oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi\'ndeki Osmanlı-Rus sınırının geçtiği Tortum Gölü civarında bulunan ve eski ismi Tev olan Çağlayan köyündeki şehitlikte Rus dağcılar, duygu yüklü anlar yaşadı. Dağcılar buranın ardından da 93 harbinin yapıldığı Erzurum\'daki Aziziye tabyalarını gezdi.

Rus dağcılar, bölgedeki dağcılık potansiyelini yakından takip ettiklerini, ancak böylesine tarihi bağların olduğunu bilmediklerini söyledi. Dağcılardan Roman Khudyakov, festivalin kendileri için hem spor, hem de tarihi bir serüven haline dönüştüğünü belirterek, \"Buralar gerçekten eşsiz yerler. Buz tırmanışı yaptığımız şelaleler doğal anıtlar gibi. Oldukça etkileyici ve dağcılık açısından büyük bir potansiyel taşımakta. Bu benim festivale ikinci katılışım. Yapılan tırmanışın ardından Koordinatör Çetin Bayram bizleri yüzyıl önce atalarımızın savaştığı yerleri gezdirdi ve bilgiler verdi. Biz buraları böyle bilmiyorduk. Tırmanış için geldik ama atalarımızın izleri ile karşılaştık. Aziziye Tabyalarını gezerken Erzurum\'a 3 bin 500 kilometre uzaklıktaki Rusya\'nın Perm eyaletinde yapılan savaş toplarını görünce şaşırdık. Bizim için çok anlamlı bir festival oldu. Seneye çok farklı duygularla geleceğiz. Ünlü Rus yazar Puşkin\'in, \'Erzurum\'a yolculuk\' isimli bir kitabı olduğunu öğrendik\" diye konuştu.

Uluslararası Buz Tırmanış Festivali\'nin Koordinatörü Milli Dağcı Çetin Bayram şunları söyledi:

\"Rus dağcıları ne zaman davet ettiysek festivale katıldı. Onları aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu festivalde dinlenme gününde küçük bir tarihi gezi yaptırdık. Gezi sırasında Rus dağcı dostlarımıza Çağlayan Şehitliği\'ni gezdirdik. Buradan sonra 93 harbinin geçtiği Erzurum\'daki Aziziye tabyalarını da gezdirdik. 2018 yılı Birinci Dünya savaşının bitişinin yüzüncü yılı. Sevgili dostum Roman\'a yüzüncü yıl anısına her iki ordunun da ağır kış şartlarından dolayı büyük kayıp verdiği Erzurum\'daki Kargapazar Dağlarında bir dostluk tırmanışı yapmak için girişimlerde bulunmayı teklif ettim. Oldukça heyecanlanan Roman teklifimi iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesine katkı sağlayacağını söyleyerek kabul etti. Eğer bu tırmanış için gerekli şartları oluşturabilirsek, tırmanış anısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'e Çobandede tabyasında bulduğum savaş dönemine ait şarapnel parçasını ikiye bölüp armağan etmeyi istiyoruz. Kabul edilmesi halinde Kargapazarı dağlarında bir dostluk anıtını yaptırarak Çanakkale\'de olduğu gibi her iki milletin çocuklarının oradaki mücadelelerinin anılması ve halk arasındaki dostluğun pekiştirilmesini amaçlıyoruz. Kargapazı savaşını anlatan Türk ve Rus kitapları burada her iki ordunun ortak düşmanının kış olduğunu belirtiyor. Tarihi kaynaklar Türk ve Rus ordularının Kargapazarı dağlarında gösterdikleri fedakârlığı takdir etmektedir. Her iki ülkenin askerleri bu savaşta düşman olmalarına rağmen birbirlerine hep saygı göstermişlerdir.\"

