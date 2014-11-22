Rus casus serbest bırakıldı



Heidrun Anschlag ve kocası Andreas Anschlag'ın 25 yıl boyunca Rusya için Almanya'da casusluk yaptıkları geçen yıl ortaya çıkmıştı. Stuttgart'da yargılanan çift suçlu bulunmuş, Heidrun Anschlag 5,5 yıl, Andreas Anschlag da 6,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak Stuttgart Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Heidrun Anschlag'ın cezasını tamamlamadan Almanya'yı terk edip ülkesine geri dönmesine izin verildiğini duyurdu.

Rus ajanın ülkesine geri döndüğünü belirten savcılık, Andreas Anschlag'ın ise cezaevinde kalmaya devam edeceğini kaydetti. Mahkumun Ceza Yasası'nın 456a maddesi uyarınca serbest bırakıldığını vurgulayan savcılık sözcüsü, daha fazla bir vermedi.

Ancak Alman basınında Rus ajanın serbest bırakılmasına ilişkin çeşitli spekülasyonlar gündeme geldi. Haber portalı 'Spiegel', Anschlag'ın Moskova'nın yardımıyla 500 milyon euro karşılığında serbest bırakıldığını iddia ederken, 'Focus' iki ülke arasında ajan değiştokuşu yapıldığını öne sürdü.

Almanya'da sahte isimlerle düzenlenmiş Avusturya pasaportu ile yaşayan çiftin 25 yıl boyunca adeta filmlerdeki gibi iki kimlikli bir hayat sürdüğü ortaya çıkmıştı.

Çiftin YouTube'a yazdıkları şifreli mesajlarla ve yeraltına sakladıkları bilgisayar bellekleri ile Avrupa Birliği ve NATO'yla ilgili çok sayıda belgeyi Rus gizli servisi SWR'e ulaştırdığı tahmin ediliyor. Çiftin gerçek isimleri ise bilinmiyor.