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Rus casus gemisi 'Yantar' Çanakkale Boğazı'ndan geçti 

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- RUS donanmasına ait 'Yantar' isimli casus gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

08 Ekim 2017 23:19

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- RUS donanmasına ait \'Yantar\' isimli casus gemisi, Çanakkale Boğazı\'ndan geçti. Gemi, Akdeniz\'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na bugün saat 17.00\'de giriş yapan Rus donanmasına ait, sofistike elektronik istihbarat donanımına sahip 105 metre uzunluğundaki casus gemisi Yantar, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara burnunu döndükten sonra, saat 18.40\'ta, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü dağındaki \'Dur Yolcu\' yazısıyla Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus casus gemisi, Ege Denizi\'ne açılmak üzere yoluna devam etti. Gemiye, Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Hızlı hareket kabiliyetine sahip, 105 metre uzunluğunda Balzam sınıfı bir araştırma gemisi olan Yantar\'ın donanımları arasında orta frekans sonar, yüksek frekans daldırma sonarı, sinyal bozucular dahil çeşitli elektronik harp aygıtları, önleyici aygıtlar ve şifre kırıcı yazılımlar bulunuyor.

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