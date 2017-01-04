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Rus Büyükelçi'yi öldüren polis, kimsesizler mezarlığına gömülecek

Altıntaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlandığı tarihten bugüne kadar ailesi tarafından teslim alınmadı

04 Ocak 2017 14:16

Ankara’da Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren polisin cenazesinin ailesi tarafından teslim alınması için süre bugün sona eriyor. Cenazeyi kimse teslim almazsa kimsesizler mezarlığına gömülecek.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık Pazartesi akşamı Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı gerçekleştiren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri 21 Aralık'ta tamamlandı.

Altıntaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlandığı tarihten bugüne kadar ailesi tarafından teslim alınmadı.

Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükmü gereğince cenazenin teslim alınması için tanınan 15 günlük süre bugün sona eriyor.

Altıntaş'ın cenazesi, teslim alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilecek.

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