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Rus Büyükelçisi Karlov'a düzenlenen suikaste ilişkin savcı mütalaasını açıkladı

5 sanık için ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

05 Mart 2020 12:09

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, 5 sanığın "anayasayı ihlal" ve Karlov'u "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış, 3 sanığın ise "anayasayı ihlal" suçundan 1'er kez ağırlaştırılmış hapse mahkum edilmesini talep etti. Savcı, 5 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, 6 sanığın beraatına karar verilmesini, firari 9 sanığın ise dosyasının ayrılmasını istedi.

 

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