Türkiye'nin Rus savaş uçağını Suriye sınırında düşürmesinin ardından Moskova Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyla ilgili olarak Rus Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Konuyla ilgili bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Rusya'daki temsilciliklerimizin ve bu ülkedeki Türk şirketlerinin, protesto gösterisi adı altında fiziksel saldırılara maruz kaldığını üzülerek görmekteyiz.

Rusya'daki tüm misyonlarımız, gösterilerin başlamasıyla birlikte, ilgili Rus makamlarıyla temas kurarak ilave güvenlik tedbirlerinin ivedilikle alınmasını talep etmiştir. Esasen yabancı misyonların güvenliğinin her koşulda temini, uluslararası hukuk uyarınca, evsahibi ülkenin hukuki mükellefiyetidir.

Kabul edilemez bulduğumuz bu durumdan duyduğumuz rahatsızlık, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Rusya'nın Ankara Büyükelçisinin dikkatine getirilmiştir."