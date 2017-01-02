Rus büyükelçinin öldürüldüğü sanat merkezi 'ağıt'la açılıyor

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastının ardından bir süre kapalı kalan Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) yeni dönem etkinliklerine ağıt niteliğindeki ‘Stabat Mater’ oratoryosuyla başlayacak. 1736 yılında G. B. Pergolesi tarafından 12 bölüm halinde bestelenen oratoryodan bölümleri Funda Yazıksız (soprano), Ayşe Dağıstanlı Parlar (mezzo soprano) Dengin Ceyhan (piyano) seslendirecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik, 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de başkentli sanatseverlerle buluşacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ÇSM, 6 Ocak cuma günü saat 19.00'da Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nin düzenlediği, Küba Devrimi'nin 58. Yıldönümü kutlamasına ev sahipliği yapacak. Gecede, Küba repertuvarıyla Ertuğrul Oğuz Fırat Korosu, Kübalı solist Hakely Nakao Chavez ve piyano ezgileriyle kompozitör Can Aksel Akın sahne alacak.

Cahit Külebi 100 yaşında

Türk edebiyatında özel bir yere sahip şair Cahit Külebi de doğumunun 100’üncü yılında ÇSM'de anılacak. 7 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'da başlayacak etkinlikte, hukukçu, yazar - şair Yekta Güngör Özden, Ergun Evren, Ahmet Telli, Işık Kansu, Remzi İnanç ve Ahmet Özer konuşmacı olarak yer alacak. Nâzım Hikmet ile Bertolt Brecht'in aşk ve özgürlük şiirlerinin Sema Moritz tarafından yorumlanacağı konser ise 15 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek. Ücretsiz olan etkinliğe katılabilmek için 9 Ocak'tan itibaren yer fişi almak yeterli olacak.

ÇSM 24-31 Ocak tarihleri arasında ise Adalet ve Demokrasi Haftası'na ev sahipliği yapacak. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı önderliğinde ve 50'den fazla sivil toplum örgütünün katılımıyla hazırlanan haftada, paneller, sergiler, söyleşiler, konferanslar, belgesel film gösterimleri ve müzik dinletileri yer alacak. Hafta boyu yapılacak etkinliklerin ayrıntısının 'www.umag.org.tr' adresli internet sitesinde yer alacağı belirtildi.

Yılmaz Güney'de konser

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi ise 21 Ocak 19.30'da Türkiye'nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesli beşlisi olan Golden Horn Brass (GHB) konserine ev sahipliği yapacak.