Rus Büyükelçi'nin katili, polisin "Teslim ol" çağrısına "Buradan sağ çıkmam" karşılığını vermiş

Ankara'da Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikastla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Suikastçı polis Mevlüt Mert Altıntaş, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin hemen yakınındaki bir otele yerleşmiş. Suikast planını burada yaptığı değerlendiriliyor. Bir diğer iddia rezervasyonu 14 Aralık'ta, saldırıdan günler önce yaptığı yönünde. Saldırganın tabancasındaki şarjörle birlikte iki şarjör mermisi olduğu belirtildi. Jonh F. Kennedy Caddesi'nde görevli trafik polislerinin ilk müdahaleyi yaptığı olayda Altıntaş'ın, polislerin, "Teslim ol, silahını at, seni buradan canlı çıkartalım." çağrısına, "Ben bu saatten sonra buradan sağ çıkmam, zaten sağ çıkmaya gelmedim." karşılığını verdiği iddia edildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın rapor alarak işe gitmediği belirlendi. Altıntaş’ın, akşam saatlerinde kaldığı otelde traş olup, takım elbise giyip kravat taktıktan sonra yaya olarak Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne geçtiği öğrenildi.

Rezervasyon 14 Aralık'ta

AA'nın geçtiği habere göre ise saldırgan Altıntaş, sanat merkezine çok yakın olan oteli 14 Aralık'ta telefonla arayarak dün için rezervasyon yaptırmış. Otele dün gelen Altıntaş, 214 numaralı odaya yerleşti. Otel odasında saldırıya hazırlanan Altıntaş, daha sonra Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gitti. Olayın ardından polis tarafından arama yapılan Altıntaş'ın kaldığı otel odası mühürlendi.

Mevlüt Altıntaş kimdir?

Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş, 24 Haziran 1994 Aydın Söke doğumlu. Manisa Şehzadeler nüfusuna kayıtlı Altıntaş’ın Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 2012’de İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu’na girdiği, mezun olduktan sonra ise çevik kuvvet polisi olarak göreve başladığı öğrenildi. Altıntaş’ın 2.5 yıldır Ankara Emniyet Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı belirlendi.