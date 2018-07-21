Rus Büyükelçi: Türk vatandaşları için vize kolaylığı üzerinde çalışıyoruz

Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya’da çalışan resmi pasaport hamilleri ile büyük işadamları için vize sürecinin kolaylaştırılması yönünde iki ülke arasındaki çalışmaların sürdüğünü belirtti. Rus diplomat, Türk vatandaşlarının büyük bir kısmı için kolaylaştırılmış vize sistemini incelemeyi teklif ettiklerini ama vize muafiyetinden bahsetmek içinse henüz erken olduğunu kaydetti.

Sputnik'in haberine göre, Rusya'nın henüz vize muafiyeti anlaşmasına dönmeye hazır olmadığını belirten Yerhov, ''Vize muafiyeti söz konusu değil. Söz konusu olan 2010 yılındaki hükümetler arası anlaşmanın uygulanmasına dönülmesi. Bu, aslını söylemek gerekirse vize muafiyeti anlaşması değildi. Bu anlaşma sadece bir dizi vatandaşı vize formalitelerinden muaf tutuyordu. Mevcut duruma gelince, bildiğiniz gibi Rusya henüz tam olarak bu anlaşmaya dönmeye hazır değil. Ama biz Türk tarafına kolaylık uygulama olasılığını, Türk vatandaşlarının büyük bir kısmı için kolaylaştırılmış vize sistemini incelemeyi teklif ediyoruz" dedi.

Rus diplomat, "Bu öncelikle resmi pasaport hamilleri ile aktif olarak Rusya yönünde çalışan büyük işadamlarını ilgilendiriyor. Sanırım, yakın gelecekte biz Türk meslektaşlarımızla birlikte bu yönde çok büyük ölçekli olmasa da gerçek ve umut verici anlaşmalara çıkabileceğiz" diye ekledi.

''Suriye ile ilgili, Kürtler dahil tüm konuları görüşüyoruz''

İki ülkenin, Suriye krizinin siyasi çözümüyle ilgili yeni adımlar atma yönünde ciddi olduklarını belirten Büyükelçi Yerhov, "Bu, oldukça geniş bir eylem yelpazesini öngörüyor. Buna görüşmeler ve temaslar ve ayrıca anayasa komisyonunun çalışmasının başlatılması da dahil. Bu yüzden istisnasız tüm yönlerden Türkiye'yle ilginç ve umarım karşılıklı olarak yararlı diyalog yürüteceğiz" dedi.

Bölgede istikrarsızlaşma olasılığını değerlendiren Rus Büyükelçi, tarafların Suriye yönünde yakın işbirliği içinde olduğunu kaydederek "Rusya, Türkiye ve İran'ın işbirliği sayesinde Suriye'de gerilimi azaltma, barışçıl politik çözüme ilerleme için koşulların oluşturulması yönünde hiç de kötü olmayan anlaşmalara varıldı" dedi.

''Rusya, Türkiye'yle askeri teknik işbirliğini sürdürmeye hazır''

Askeri teknik işbirliği yönünde Türkiye'yle işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını söyleyen Rus diplomat, "Ama bazı şeyleri konuşmak için erken. Prensipte işbirliğine hazırız, bakacağız" ifadelerini kullandı.

Askeri teknik işbirliği alanının ‘açıklık sevmediğini' kaydeden Yerhov, "Sadece şunu söyleyebilirim: Türkiye, gerekli gördüğü ülkelerle işbirliğini geliştirme hakkına sahip bağımsız bir ülke" dedi.

''Karlov soruşturması devam ediyor''

Türk ve Rus makamların Rus Büyükelçi Andrey Karlov cinayetiyle ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü belirten Yerhov, "Görünüşe bakılırsa belli bir süre sonra, gerçekleşen çalışmaların sonuçlarıyla ilgili daha somut bilgi alacağız" diye ekledi.

''Rus-Türk ilişkilerinin artık konjonktürel faktörlere bağlı olmayacak''

İki ülke arasında, üst düzey diyaloğun eşi görülmemiş yüksekliklere ve hareketliliğe ulaştığını dile getiren Yerhov, son 3 yılda çok sayıda telefon ve yüz yüze görüşmenin gerçekleştiğini belirterek "Türkiye belki de bu konuda rekor sahibi" dedi.

Türkiye'de başkanlık sistemine geçişin de iki ülkenin ilişkilerine olumlu etki yapacağını söyleyen Rus Büyükelçi, Rus-Türk ilişkilerinin artık konjonktürel faktörlere bağlı olmayacağını, uzun vade için inşa edileceğini belirterek, "Ülkelerimizin ulusal çıkarları karşıt çelişkilere girmiyor. Onlar büyük ölçüde birbirine uyuyor, büyük ölçüde de aynı yönde ilerliyor. Tam da bu durum, her iki tarafın, anlık, konjonktürel faktörlerin etkisine en az maruz kalacak şekilde uzun vadeli ilişkiler inşa edeceği umudunu veriyor" ifadelerini kullandı.

Moskova ve Ankara arasındaki ilişkilerde inişlerin de çıkışların da olduğu ama bu 'karmaşık dönemlerin geride kaldığını' belirten Yerhov, "Ortak, stratejik, uzun vadeli projeler de bunun kanıtı. Bu öncelikle Akkuyu nükleer güç santrali, Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve birçok diğer proje. Bu nedenle Rus-Türk ilişkilerinin geleceğine iyimserlikle bakıyorum" dedi.

''Suriye konulu Rusya-İran-Türkiye zirvesi yaz bittikten sonra gerçekleşecek''

Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin Suriye konulu zirvesinin yaz bittikten sonra gerçekleşeceğini belirten Yerhov, "Bu yönde bildiğim kadarıyla anlaşma var. Ama net tarih, planlar ve gündemine gelince bunu en iyi şimdi değil yaz bittikten, tatiller bittikten sonra konuşmalı" ifadelerini kullandı.