Rus Büyükelçi suikastine BM'den ilk açıklama

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Dujarric, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisine yönelik silahlı saldırıyı kınadıklarını belirterek, bu saldırının hiçbir meşru gerekçesi olamayacağını söyledi.

Stephane Dujarric, saldırının faillerinin yargı önüne çıkarılmasını umduklarını da sözlerine ekledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, Karlov'un ailesine taziye dileklerini sundu.