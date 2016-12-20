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Dünya

Rus Büyükelçi suikastine BM'den ilk açıklama

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, saldırıyı kınadıklarını belirterek, bu saldırının hiçbir meşru gerekçesi olamayacağını söyledi

20 Aralık 2016 00:07

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Dujarric, basın toplantısında yaptığı açıklamada,  Rusya'nın Ankara  Büyükelçisine yönelik silahlı saldırıyı kınadıklarını belirterek, bu saldırının  hiçbir meşru gerekçesi olamayacağını söyledi.

Stephane Dujarric, saldırının faillerinin yargı önüne çıkarılmasını  umduklarını da sözlerine ekledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power da sosyal medya hesabından  yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, Karlov'un ailesine taziye dileklerini  sundu.

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