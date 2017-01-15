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Rus Büyükelçi Karlov'un eşi: Onu tanısaydı, öldürmezdi; ailesinin cenazesini kabul etmemesine çok üzüldüm

"Türkiye'de her şey bana eşimi hatırlatıyor"

15 Ocak 2017 12:52

Ankara'da 19 Aralık'ta polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova, "Eşimi öldüren insan onu tanısaydı, öldürmezdi" dedi.

Beyaz TV'nin haberine göre, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Marina Karlova için bir veda yemeği düzenledi. Eşyalarını toplamak için Ankara'da bulunan Marina Karlova, "Çocuğumuz olsun istedik, Tanrı bize 13 yıl çocuk vermedi. 13 yıl sonra çocuğumuz olduğu için onu ayrı seviyoruz" dedi.

 

"Eşim namuslu, vatansever bir adamdı"

 

"Eşimi öldüren insan onu tanısaydı hiçbir zaman öyle bir şey yapmazdı. Çok iyi kalpli bir insandı. Eşim namuslu, vatansever bir adamdı" diyen Marina Karlova, suikastın ardından bu haberi eşinin annesine nasıl vereceğini düşündüğünü söyledi:

"Aslında bu trajik olayın en dehşet verici tarafı ise, evde annesinin bizi beklemeseydi. Ve ben şunu düşündüm, ‘Eve nasıl döneceğim, nasıl bu haberi ona vereceğim?" 

 

"Türkiye'de her şey bana eşimi hatırlatıyor"

 

Marina Karlova, suikast sonra Türkiye hakkındaki duygularını ise "Bu üzüntümün kederimin geçmesi lazım. Türkiye'de her şey bana eşimi hatırlatıyor. Dolaştığımız sokaklar, gittiğimiz yerler bana onu hatırlatıyor" sözleriyle dile getirdi.

 

"Ailesinin cenazeyi almaya
gitmediğini duyunca, çok üzüldüm"

 

Polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesinin cenazeye sahip çıkmaması hakkında "Ailesinin cenazeyi almaya gitmediğini duyunca çok üzüldüm" diyen Karlova, "Herkes Tanrı'nın emrettiği gibi gömülmeli. Ailesi için çok üzüldüm, keder içindedirler" şeklinde konuştu. 

Altıntaş'tan yola çıkarak tüm Türk halkıyla ilgili bir kanaat oluşturmasının doğru olmayacağına işaret eden Karlova, "Bu olaydan sonra hepimizin dersler çıkaracağına inanıyorum. Hem Kuran-ı Kerim'de hem de kutsal kitabımızda (İncil) insanların birbirini sevmesinin şart olduğu yazıyor" dedi. 

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