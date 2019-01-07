Rus Büyükelçi Karlov'a suikast davası başlıyor

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- RUS Büyükelçi Andrey Karlov\'un öldürülmesiyle ilgili 9\'u tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın görülmesine yarın başlanacak.

Andrey Karlov\'un, Ankara\'da 19 Aralık 2016 tarihinde katıldığı bir sergide, FETÖ üyesi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in de bulunduğu 9\'u tutuklu 28 sanığın yargılamasına yarın başlanacak. Ankara 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada sanıklar Fetullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Temel Alsancak, Murat Tokay, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Şahin Söğüt, Ramazan Yücel, Cengiz Özkan, Cemal Karaata, Hüseyin Kötüce, Vehbi Kürşad Akalın, Hayreddin Aydınbaş ve Mustafa Timur Özkan\'ın, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürme\' ve \'terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs etme\' suçlarından cezalandırılması isteniyor. Diğer sanıklar Sercan Başar, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Sefa Kurnaz, Hasan Tunç, Ufuk Gül, Doğukan Söylemez, Bilal Dereli, Kaan Bülbül, Abdulsamet Kekeç, Burak Yusmak ve Ayşe Söğüt\'ün ise \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan cezalandırılması talep ediliyor.