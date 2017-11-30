T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus birliklerinin Suriye’den çekilmesi için hazırlıklara başlandı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 30 Kasım (DHA) - Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, Rus birliklerinin hazır olma seviyelerine göre Suriye'den gideceklerini ve hazırlık sürecinin başladığını duyurdu

30 Kasım 2017 19:48

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 30 Kasım (DHA) - Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, Rus birliklerinin hazır olma seviyelerine göre Suriye\'den gideceklerini ve hazırlık sürecinin başladığını duyurdu.
Patruşev konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Rus birlikleri hazırlık seviyelerine göre Suriye\'den gidecekler. Hazırlık süreci ilerliyor\" dedi.
Öte yandan, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Suriye\'de silahlı birliklerinin sayısının sene sonuna kadar azaltılacağını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaKasım DHARusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev RusSuriyePatruşevHazırlıkRusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov Suriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24