Rus birliklerinin Suriye’den çekilmesi için hazırlıklara başlandı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 30 Kasım (DHA) - Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, Rus birliklerinin hazır olma seviyelerine göre Suriye\'den gideceklerini ve hazırlık sürecinin başladığını duyurdu.

Patruşev konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Rus birlikleri hazırlık seviyelerine göre Suriye\'den gidecekler. Hazırlık süreci ilerliyor\" dedi.

Öte yandan, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Suriye\'de silahlı birliklerinin sayısının sene sonuna kadar azaltılacağını söyledi.