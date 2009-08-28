Rus bilim adamları Elbrus Dağı'nda

Rus bilim adamları, Avrupa kıtasının en yüksek dağı Elbrus'un zirvesinde dünyada ilk defa sondaj yapacak. Böylelikle Rus bilim adamları bir ilke de imza atacak. Çünkü dünyada ilk kez sondaj çalışması yüksek dağ zirvesinde yapılıyor. Oldukça pahalı ve tehlikeli bir çalışma olarak niteleniyor. Bu yüzden bazı çevrelere göre çalışma, Rusların dediği gibi iklim değişikliği ile ilgili değil, yeni ve çok gizli bir silah geliştirmekle alakalı. Kimine göre ise Ruslar bir yeraltı zenginliği peşinde...

Ria Novosti ajansının haberine göre, Moskova Devlet Üniversitesi Coğrafya Fakültesi bünyesindeki Elbrus bilimsel araştırma grubu başkanı Natalya Volodçinova rehberliğinde yapılacak sondajla, iklim değişikliğine neden olan faktörler belirlenmeye çalışılacak.

Ekipmanlar helikopterlerle

taşınmaya başladı

Kafkas Sıradağlarında yer alan ve yüksekliği 5642 metre olan çoğrafik olarak "Avrupa'nın en yüksek zirvesi" sayılan Elbrus zirvesinden 500 metre aşağıda yapılacak sondaj çalışması için gerekli ekipmanların helikopterlerle taşındığını belirten Volodçinova, bu bölgede buzul kalınlığının 200 metreden fazla olduğunu ve çalışmanın tamamlanması için hava koşullarına bağlı olarak en az iki hafta gerektiğini kaydetti.

Sondajda çalıştırılacak

işçiler iklime alıştırılmış



Volodçinova, dünyada ilk defa 5150 metre yükseklikte yapılacak sondajda çalışacak işçilerin iklime alışmaları için uzun süre burada kaldıklarını vurguladı.

Elbrus'ta yapacakları sondajla elde edecekleri buzul çekirdek numunesinden buzulun yaşını tespit edeceklerini kaydeden Rus bilim adamları, buz katmanlarından alınan örneklerle de gezegenin bu yıllar arasındaki "iklim kronolojisini" belirleyeceklerini ve insan faktörünün iklim değişikliğine olan etkisini saptamaya çalışacaklarını ifade ettiler.

Dünyada ilk kez

Oluştukları döneme ait atmosfer bilgilerini taşıyan buz tabakalarına yapılan sondaj çalışmaları Antarktika ve Grönland adasında da yürütülüyor, ancak dünyada ilk defa sondaj çalışması yüksek dağ zirvesinde yapılıyor.

Komplo teorileri başladı

Rusların bu çalışması, bazı kuşkucu çevreleri komplo teorileri üretmeye itti. Bir teoriye göre Ruslar, iklim değişikliği ile ilgili değil, yeni ve çok gizli bir silah geliştirmenin peşinde. Bir başka teoriye göre ise bu sondaj çok pahalıya mal olacak ve bu nedenle sadece iklim değişikliğini izlemek için yapılan bir araştırma olmaktan öte, Ruslar bir yeraltı zenginliğine ulaşmaya çalışıyor.



