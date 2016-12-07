Rus basınında Yıldırım'ın Moskova ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım'ın Rusya ziyareti, Rus medyasında ilişkilerin normalleşme süreci çerevesinde değerlendirildi. Rus medyasında çıkan haberlerde iki ülke arasında krizin aşıldığına, ilişkilerin iyiye gittiğine ve Moskova ile Ankara'nın yakınlaştığına vurgu yapıldı. Rus gazete ve medya kuruluşlarında, ikili ekonomik ilişkilerin yeniden kurulmasında Türkiye'nin daha büyük çıkarı bulunduğuna da dikkat çekildi.

"Türk domatesleri değil, Türk Akımı"

Rus Nezavisimaya gazetesi, ziyareti "Rusya'nın Türk domateslerine değil Türk Akımı'na ihtiyacı var" başlığıyla gördü. Başbakan Binali Yıldırım'ın Rus hükümetini "kaybedilen zamanı telafi etmeye" çağırdığına değinen gazete, Rus makamlarının ise bu konuda "acele etmediğini" yazdı. Gazete, "gelecek yıl bir Rus-Türk ekonomi forumu düzenleme sözü verildiğini, ama önce Türk Akımı ve Akkuyu gibi uzun vadeli projelerin uygulamaya konacağıyla ilgili garanti istendiğini" yazdı. Gazete Rusya'nın Türk tarım ürünlerine yönelik yasağın tamamen kaldırılmasına da yanaşmadığına, aksine Rus Tarım Bakanlığı'nın Türk domatesine yönelik yasağın uzatılmasını önerdiğine dikkat çekti.

Nezavisimaya gazetesi, Moskovalı ekonomi uzmanı Nikita İssayev'in "Rusya’nın Türkiye’ye peşinden koşacak kadar acil ihtiyacı yok. Türkiye, Rusya'nın gözünde daha ziyade Bağımsız Devletler Topluluğu üyeleri, İran ve Hindistan arasında, ABD ya da Çin hakimiyetine karşı denge olarak kurulacak bir ekonomik birliğin partneri olarak enteresan olabilir" şeklindeki analizine de yer verdi.

"Güvensizlik ve memnuniyetsizlik dönemi geride kaldı"

Rus resmi haber ajansı RIA Novosti ise, uzman Aleksey Gusev'in analizine yer verdi. Analizde "Rus-Türk ilişkilerinin canlanma yaşadığına" değinen Gusev, "Durum değişiyor. Görüş ayrılıkları sürse de, Dimitri Medvedev ve Vladimir Putin ile görüşmeler son derece profesyonel bir seviyede gerçekleşti. İki taraf da belli sonuçlar elde etti. Ekonomi tabii ön plandaydı. Karşılıklı güvensizlik ve memnuniyetsizliğin zirve yaptığı dönem geride kaldı" ifadeleri yer aldı.

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DW, BÜ/BK