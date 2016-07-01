Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de Türk ve Rus ordusu arasında irtibat kurulmasını umuyorum

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Soçi'de bir araya geldi. Rus basınına göre Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye konusunda Rusya ile koordineli olacağını söyledi. Erdoğan, Putin'e "özür" mektubu yollamadan önce Rusya'nın Suriye politikasını eleştiren değerlendirmelerde bulunuyordu. Toplantıdan sonra Rus basınına konuşan Lavrov, "Terörle mücadelede Türkiye ile çalışmayı yeniden canlandıracağımızı düşünüyorum. Suriye'de Türk ve Rus ordusu arasında irtibat kurulmasını umuyorum" dedi.

Rusya ile Türkiye arasında normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte çok hızla gelişen görüşme trafiğine bugün bir yenisi daha eklendi ve Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısı kapsamında görüştü. Lavrov toplantıdan önce "Bu görüşmenin Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesi için doğru tonu yakalamamızda yardımcı olacağını umuyorum" diye konuştu. Rus basınına göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye konusunda Rusya ile koordineli olacağını söyledi.

Sıcak karşılama için Lavrov'a teşekkür

Rusya ile 24 Kasım 2015'te yaşanan uçak krizinden sonra bu ülkeye ilk kez ziyaret düzenleyen Türk bakan olan Çavuşoğlu'nun Lavrov'la görüşmesi Soçi'de resmi görüşmelerin yapıldığı Rus Otel'de yapıldı. Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, zamanlama açısından önemli olan bu toplantıya (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Toplantısı) davet edilmesi ve sıcak karşılama için Lavrov'a teşekkür etti.

Bu organizasyonun 25. yılını kutlandığını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya'nın bu organizasyondaki çabalarının çok etkili olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e gönderdiği mektubun ardından telefonda da görüştüklerini anımsatan Çavuşoğlu, "Bu çok yapıcı ve olumluydu. İlişkilerimizin normalleşmesi ve arzulanan seviyeye çıkarılması için bize de görüşmede ele alınan konuları takip etme talimatı verildi." diye konuştu.

Lavrov ise Çavuşoğlu'na Karadeniz Ekonomik İşbirliği Toplantısına katılımından dolayı teşekkür etti.

Bu toplantı vesilesiyle taraflar arasında ikili görüşme imkanı oluşacağını dile getiren Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Putin'e gönderdiği mesaj ve yaptığı telefon görüşmesi bağlamında ilişkilerin normalleşmesi için pratik adımları ele alacaklarını kaydetti.

Görüşme 36 dakika sürdü

Lavrov ve Çavuşoğlu, kısa bir süre basın mensuplarına görüntü verdikten sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşme 36 dakika sürdü.

Çavuşoğlu ve Lavrov son olarak 3 Aralık'ta AGİT Dışişleri Bakanları toplantısı için gittikleri Belgrad'da görüşmüştü.

"Görüşmelerin ilişkilerin normalleşmesine doğru vereceğini umuyorum"

Sputnik'te yer alan habere göre, Lavrov, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin 'ilişkilerin normalleşmesine doğru tonu vereceğini' umduğunu da ifade etti.

Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin,

Ağustos ayında Soçi'de görüşebilir

Görüşmenin ardından İnterfax'a konuşan Çavuşoğlu ise toplantının verimli geçtiğini söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de siyasi çözüm için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Çavuşoğlu da Putin ve Erdoğan'ın ağustos ayında Soçi'de bir araya gelebileceğini kaydetti. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan diğer bölümler şöyle:

* Azerbaycan ve Kazakistan Türk-Rus ilişkilerinin normalleştirilemesinde olumlu rol oynadı.

* Türkiye, IŞİD ve El Nusra Cephesi'ni terör örgütü olarak görüyor. Ankara IŞİD'le doğrudan mücadele ediyor, bu nedenle de teröristlerin hedefi oluyor.