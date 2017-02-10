Rus basını: Türkiye'yle ilişkiler bozulmaz

Rus gazeteleri bugünkü sayılarında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab kasabasında dün 3 Türk askerinin hayatını kaybettiği hava saldırısına sayfalarında yer verdi. Gazeteler olayın "Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilemeyeceği" şeklinde yorumlar yaptı.

Olayda 3 Türk askeri hayatını kaybetmiş, 11 asker yaralanmıştı.

Etkili ekonomi gazetesi Kommersant konuya ilişkin haberinde "Ankara'nın üst düzey yetkililerinden gelen ilk açıklamalara bakarak bu olay Moskova'yla ilişkilerin bozulmasına yol açmayacak gibi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kasım 2015'te Suriye sınırında Rus jetini vurmasının ardından başlayan krizi de hatırlatan gazete "Bu sefer siyasi bağlam bütünüyle farklı" dedi.

Kremlin yanlısı Izvestia gazetesi ise konuyla ilgili uzman Yuri Mavashev'in görüşlerine yer verdi. Mavashev, Rusya-Türkiye ilişkilerinin kötüleşmesini düşük bir olasılık olarak gördüğünü çünkü iki ülkenin ilişkilerinin "önemli güvenlik marjı" olduğunu söyledi.

Mavashev "2015'te Rus jetinin düşürülmesi ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un öldürülmesi gibi olayları atlatmayı başardık" diye konuştu.

Ekonomi gazetesi RBC ise haberinde askeri uzman Alexander Khramchikhin'in Türkiye'yi "kuşkulu bir müttefik" olarak tanımlamasına yer verdi.

Khramchikhin, Türkiye'yle müttefik olmadıklarını ancak "düşman olmayı bıraktıklarını" söyledi; Rusya ve Türkiye'nin "özellikle de El Bab bölgesinde" yeniden düşman olabileceği uyarısında bulundu.

Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı arayarak taziyelerini ilettiğini de yazdı.