Rus basını: Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un, bakanlıkta etkili ve orantısız zenginleşmiş gizli bir kız arkadaşı var

T24 Dış Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gizli bir kız arkadaşı olduğu ve bu kişinin bakanlıkta "ciddi anlamda" etki sahibi olduğu belirtildi.

Rusya'da araştırmacı gazetecilik yapan iStories'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre 2014'ten bu yana Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Svetlana Polyakova'nın Lavrov ile "uzun süreli ve çok yakın" bir ilişkisi var.

Kremlin'in bu hafta sonu yapılacak seçimlerden önce "muhalif" ve bağımsız medya üzerinde baskısını artırdığı sırada 'yabancı ajan' ilan edilen iStories, Polyakova ve ailesinin varlıklarını inceledi.

Habere göre Polyakova ve ailesinin Rusya ve Britanya'da 1 milyar ruble (13.7 milyon dolar) değerinde evleri var. Ailenin ayrıca "lüks otomobillerden oluşan bir filosu" olduğu belirtildi.

iStories, bu varlığın Polyakova'nın bakanlıktan ve diğer işletmelerinden elde ettiği gelir ile ciddi anlamda orantısız olduğuna dikkat çekerek yolsuzluk yapılmış olabileceğine dair sinyaller verildi.

Araştırmaya göre Polyakova aynı zamanda bakanlıkta önemli görevlere yakın arkadaşlarını atadı ve bu atamalara karşı çıkanlar istifaya zorlandı.

iStories, Polyakova'nın bazı arkadaşlarının telefonunda 'Svetlana Lavrova' olarak kayıtlı olduğunu belirtti.

Elde edilen uçuş kayırlarına göre Lavrov ve Polyakova birlikte birkaç tatile de çıktı.