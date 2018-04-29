Rus basını: 'İdlib'de uçağımızı Türkiye yanlısı militanlar düşürdü'

Suriye'nin İdlib bölgesinde Cumartesi günü Su-25 tipi bir savaş uçağının düşürülmesi Rus basınında geniş yer buldu. Yapılan bazı yorumlarda Türkiye suçlandı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov İdlib'de Rus uçağının düşürülmesine ilişkin Suriyeli muhaliflerin omuzdan atılan füzeleri kullanmasının tüm devletler için büyük bir tehlike olduğunu söyledi.

Peskov basına açıklamalarında "Uçağı vuran isyancılara silah sistemlerini kimin sağladığını söylemek için erken. Ama bu tür füzelerin teröristlerin eline düşmesi çok endişe verici" dedi.

Olayla ilgili olarak Rusya basınında çıkan yorumlar şöyle:

Suriye'deki savaş Moskova'nın geçen yıl bittiğini ve güçlerini azaltacağını söylemesine karşın devam ediyor. Cumartesi günü (3 Şubat) Rus Su-25 savaş uçağının İdlib bölgesindeki militanlar tarafından vurulması, hem Arap hem de Türk medya kuruluşlarının yayınları ve sosyal medyadaki bilgiler Rus jetini düşürme operasyonunun Türkiye yanlısı Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) parçası "ılımlı" Ceyş el Nasır tarafından yapıldığını gösteriyor.

Gazeteye konuşan askeri uzman Vladimir Popov konuyla ilgili "Türkiye yanlısı militanların Rus uçağını vurduğu gayet açık. Bu hamlelerin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun ahbap çavuşları var" dedi. Popov ayrıca Türk boru hattı inşası nedeniyle Moskova'nın Erdoğan'a ekonomik anlamda bağımlı olduğunu bu yüzden de Rusya'nın Erdoğan'ı siyasi düzeyde eleştirmeyi bıraktığını söyledi.

Rus uçağının düşürüldüğünün görüldüğü videonun hemen yayımlanması, Rus Savunma Bakanlığı'nın sessiz kalmak istemediğinin bir göstergesi. Rus Su-25 savaş uçağını Türkiye'nin kontrolündeki militanlar mı yoksa kontrolden çıkanlar mı vurdu? Rus uçağının vurulması Soçi'de 29-30 Ocak'taki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin sonuçlarından memnun olmayan (ÖSO)'nun komutanlarının özel operasyonu olduğu fikri de dışlanmamalı.

Rusya'da Stratejiler ve Teknolojiler Analiz Merkezi uzmanlarından Konstantin Makiyenko gazeteye açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin'in radikal İslamcılara karşı zafer ilan etmesinin ardından Rus hava kuvvetlerinin Suriye'de aktif operasyonların yapıldığı döneme kıyasla daha fazla hava aracı kaybettiğini söyledi. Makiyenko, "Militan grupların yenilgiye uğratıldığının farz edilmesi ve siyasi çözümün başlangıcı savaşın sonu anlamına gelmez. Savaştan çıkmak askeri operasyonların kendisinden daha zor olabilir" dedi.

Hem Suriyeli muhalifler hem de El Nusra Cephesi üyelerinin kontrolünde olan İdlib bölgesinde sorumluluk hudutları açık değil. Her ikisi de uçağımıza saldırmış olabilir. Ancak Savunma Bakanlığı'nın mesajından bunu yapanın "El Nusra teröristleri" olduğu anlaşılıyor.