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Dünya

Rus balıkçı teknesi Japon Denizi'nde kayboldu

Nafiz Albayrak / New York, 25 Ocak (DHA) - İçinde 21 kişi bulunan Vostok adlı Rus balıkçı gemisi, Rusya'nın yaklaşık 165 kilometre güneyinde bulunan Japon Denizi'nde kayboldu

25 Ocak 2018 13:13

Nafiz Albayrak / New York, 25 Ocak (DHA) - İçinde 21 kişi bulunan Vostok adlı Rus balıkçı gemisi, Rusya\'nın yaklaşık 165 kilometre güneyinde bulunan Japon Denizi\'nde kayboldu.
Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderilen askeri personeli taşıyan helikopter, gemi ve mürettebatın izine rastlayamadan, yakıtı bitmek üzere olduğu için geri dönmek zorunda kaldı. Geminin kış mevsiminde son derece buzlanabilen ve hava sıcaklığının ekşi 25 dereceye kadar düştüğü Japon Denizi\'nin Kuzeydoğu bölgesinde buzullara çarparak batmış olabileceği olasılığı üzerinde duruluyor.
Kış mevsiminde Japonya Denizi\'nin en tehlikeli bölgelerinden birinde seyir halinde olan Vostok 54 metre uzunluğunda ve 922 ton ağırlığında.

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