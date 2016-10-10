Rus bakan açıkladı: Türkiye ile vize muafiyeti çok zor

Rusya Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev, Türkiye ve Rusya arasındaki vize muafiyetinin hayata geçmesinin zor olduğunu belirterek, "Bu konu güvenlik ile ve Türkiye'deki terör olaylarıyla ilgili. Bu risklerin kendi topraklarımıza aktarılmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Aleksey Ulyukayev, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin soruları cevapladı.

hürriyet'in haberine göre; Aleksey Ulyukayev, "(Türk vatandaşları için) vize muafiyeti konusu çok zor. Zira bu konu güvenlik ile ve Türkiye'deki terör olaylarıyla ilgili. Bu risklerin kendi topraklarımıza aktarılmasını istemiyoruz" dedi.

Ulyukayev, "Ciddi olarak tartışabileceğimiz tek konu (Türk) iş çevreleri için vize serbestisidir. Bu da kolay bu konu değil ama bunu konuyla ilgili çalışmaya hazırız" diye de ekledi.

"Gıda ambargosu aşamalı olarak kalkacak"

Ulyukayev, Rus turistlerin Türkiye'de yaptıkları harcamaları ruble üzerinden ödemesi konusunun yeniden tartışılmaya başladığı bilgisini de verdi. Ulyukayev, "Umarım merkez bankaları da şimdi bunu konuşmaya başlayacak" ifadelerini kullandı. Bu arada Ulyukayev, Türkiye'ye uygulanan gıda ambargosunu aşamalı olarak kaldıracaklarını da belirtip bazı Türk ürünlerinin yıl sonuna kadar Rusya pazarına geri dönebileceğini paylaştı.

"Orada (Türkiye'de) bizde benzeri olmayan ya da sınırlı miktarda yetişen ürünler var. Sözgelimi, portakal. Bu ürünler neden geri dönmesin?" diye soran Ulyukayev, yasakların karşılıklı olarak kaldırılması gerektiğine de vurgu yapıp Türkiye'nin Rus süt ürünleri ve bazı et ürünlerine yönelik sınırlamalarının devam ettiğini hatırlattı.