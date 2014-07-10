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Dünya
Deutsche Welle

Rus ayrılıkçılara geniş çaplı operasyon

Kiev yönetimi, aylardır Rus ayrılıkçıların kontrolünde tutulan doğu kentlerini geri alabilmek için geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı.

10 Temmuz 2014 23:00


Kiev yönetimi, Ukrayna ordu birliklerinin doğu kentlerine geniş çaplı bir askeri operasyon başlattığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada, Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Lugansk kentlerine farklı birçok bölgeden askeri operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Donetsk kentine 30 kilometre mesafedeki Karlivka'da çatışmaların şiddetlendiği ve ilk belirlemelere göre en az 25 Rus ayrılıkçının öldüğü bildiriliyor. Ukrayna ordusunun panzer ve askeri birliklerle kalabalık konvoylar halinde kentlere yaklaştığı duyuruldu. Ukrayna güvenlik güçlerinin çarşamba gece saatlerinde, her hangi bir direnişle karşılaşmadan Donetsk kenti yakınlarına ulaşabildikleri bildirildi.

Ukrayna ordusu, geçen cumartesi yeniden kontrol altına alınan Slavyansk kentinden sonra Donetsk ve Lugansk kentlerini de Rus ayrılıkçılardan kurtarmaya çalışıyor. Rus ayrılıkçılar silah ve sayı bakımından hükümet birliklerinden daha zayıf halde olsalar da kentleri geri vermek istemiyor. Slavyansk kentinin geri alınması, Rus ayrılıkçılarla yaşanan krizin başlamasından bu yana Kiev yönetiminin sağladığı en büyük başarı sayılıyor.

Rusya'ya yaptırımları sertleştirme baskısı

Kiev yönetimi geniş çağlı operasyon başlatırken, Batılı devletlerin Rusya ile pazarlıkları sürüyor. Ukrayna krizinin çözülmesi kapsamında Rusya'nın üzerindeki baskı artırılırken Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir kez daha telefonla görüştüğü bildirildi.

Fransız makamlarından verilen bilgiye göre Hollande ve Merkel, Putin'e Rus ayrılıkçıları pazarlık yapması konusunda ikna etmesi ve daha fazla isyancının sınırdan geçmemesi için sınır kontrollerini artırması talebini yineledikleri belirtiliyor. Taleplerin yerine getirilmemesi durumunda, Rusya'ya yönelik yaptırımların daha da sertleştirileceği uyarısında bulunuldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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