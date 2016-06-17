Rus atletler Rio'ya katılamayacak



Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), doping skandalından çıkarttığı bilanço sonucunda Rus atletlerin uluslararası atletizm müsabakalarından geçici olarak men edilmesi yönündeki kararını süresiz olarak uzattı. Bu durumda, Rus atletler Brezilya'da Ağustos ayında düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılamayacak.

323 sayfalık doping raporu

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) incelemeleri sonucunda hazırladığı 323 sayfalık raporunda geniş çaplı ve sistematik bir biçimde sahtekarlık yapıldığını saptaması üzerine Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Rus atletleri geçen yılın kasım ayında atletizm müsabakalarından men etme kararı almıştı. Bu karar, Rus atletlerin o tarihe kadarki başarılarının doping, pozitif çıkan kontrollerin örtbas edilmesi ve yolsuzluklar sonucu ortaya çıktığı anlamına geliyor.

Toplam 736 doping testi yapılmamış

IAAF Rusya’ya bu konuda bir reform listesi vermiş, Rusya Spor Bakanı Vladimir Mutko da reformları hayata geçirme taahhüdünde bulunmuştu. WADA’nın hazırladığı son raporda bu yılın şubat ayından mayıs ayına kadar daha önce planlanmış olan toplam 736 doping testinin -farklı sebeplerle- yapılmadığı saptanmış, WADA ayrıca çok sayıda atletin ikamet ettikleri yerlere ilişkin son derece çelişkili bilgiler verdiklerini rapor etmişti.

"Tek kişinin suçu tüm ekibe yüklenemez"

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) kararı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, “Tüm atletlere toplu sorumluluk yüklenemez. Tek bir kişinin kurallara aykırı davranmasının sorumluluğu tüm bir ekibe yüklenemez” diyerek, IAAF’dan farklı bir karar çıkması için çaba göstermişti. Putin ayrıca ülkesinde sistematik ve devlet kurumları tarafından organize edilen doping iddialarını geri çevirmiş, “Hükümet sporda kuralların çiğnenmesi doğrultusunda, özellikle doping konusunda hiçbir yardımda bulunmamıştır” diye konuştu.

Rusya Spor Bakanı Vladimir Mutko da IAAF’nın alacağı kararda ülkesinin dopingle mücadele çabalarını göz önünde tutmasını talep etmişti. Mutko IAAF Başkanı Coe'ya yazdığı açık mektupta men cezasını “bir kez daha düşünmesini” rica etmişti.