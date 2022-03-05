Rus askerleri, sivillerin şehirden çıkması için 'kuşattıkları' Mariupol'de 5 saatliğine insani koridor açacak

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Ukrayna'nın günlerdir yoğun Rus saldırısı altında olan Mariupol kentinin yetkilileri, sivillerin saat 12.00 ile 17.00 arasında şehirden ayrılabileceğini açıkladı. Rusya, Azak Denizi'ndeki liman kentini kuşattığını duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, kısa süre önce Ukrayna'nın Mariupol ve Volnovakha kentlerinde 'insani koridorlara' izin vermek için Moskova saatiyle 10.00'da atış yapmayı durduracaklarını açıklamıştı.
Mariupol Şehir Konseyi, açılacak koridor sayesinde şehrin sakinlerinin otobüsler ve şahsi araçlarıyla Zaporijya kentine gidebileceğini bildirdi. Yapılan açıklamalarda cumartesi günü gerçekleşecek tahliyelerin devamının geleceği belirtildi.
Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, "Şehrimize işgalciler tarafından acımasızca bomba yağdırıldığını göz önünde bulundurduğumuzda başka bir çözüm yok" dedi.