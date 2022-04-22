Rus askeri yetkili: Moskova'nın amacı Ukrayna'nın güneyini ve Donbas'ı kontrol altına almak

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Rus bir askeri yetkili, Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinin ve doğusundaki Donbas bölgesinin kontrolünü tamamen sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Rus haber ajansı Interfax'ın aktardığına göre Rusya'nın merkezi askeri bölgesinin komutan yardımcısı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ikinci safhası kapsamında hedeflerinin Ukrayna'nın güneyinin ve Donbası'ın tamamını ele geçirmek olduğunu dile getirdi.

Reuters'ın aktardığına göre de askeri yetkili, Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Ukrayna toprağı Kırım'la Rusya arasında karadan bir koridor oluşturmak istediğini söyledi.

Yetkili, Ukrayna'nın güneyinin Rusya kontrolünde olmasının Rusya'ya Moldova'nın içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester'e erişim sağlayacağını dile getirdi.

Donestsk ve Luhansk bölgelerinden oluşan Donbas'ın bir kısmı 2015'ten bu yana Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Hal Cumhuriyeti adında iki ayrılıkçı yapı tarafından yönetiliyor. Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, şubat ayında bu ayrılıkçı yapıların bağımsızlığını tanırken; Donbas bölgesinin kontrol etmedikleri kısımlarının da onlara ait olduğunu belirtti.

Rusya, dün Ukrayna'nın güneyindeki stratejik liman kenti Mariupol'ü ele geçirdiğini açıklamış, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ise şehrin direnmeye devam ettiğini belirtmişti.