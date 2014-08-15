'Rus askeri araçları Ukrayna'ya girdi'



Bölgede bulunan İngiliz "The Guardian" ve "The Telegraph" gazetelerinin

muhabirlerinin bildirdiğine göre, Ukrayna'ya dün gece giriş yapan Rus askeri konvoyu

toplam 23 askeri personel taşıyıcıdan oluşuyor. Konvoya ayrıca başta akaryakıt

olmak üzere ikmal araçları da eşlik ediyor.

Rus askeri konvoyunun karanlığın çökmesini beklediği, ardından bir tarla yolunu

kullanarak sınır tellerinde daha önce açılan bir boşluktan Ukrayna tarafına geçiş

yaptığı belirtildi. Araçların Rus Ordusunun işaretlerini taşıdığı dikkat çekti.

Ukrayna'dan Rusya'ya ekonomik yaptırım kararı

Bu arada Ukrayna Parlamentosu'nda

Rusya’ya karşı bir dizi ekonomik yaptırım

öngören yasa teklifi kabul edildi. Ukrayna, paketin yanı sıra Rusya’nın Aeroflot ve

Transaero havayolu şirketlerinin transit uçuş haklarını da iptal etti.

Rusya Devlet Başkanı

Vladimir Putin ise bakanlar kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle

gittiği Kırım'da Ukrayna ile ilgili bir konuşma yaptı. Ukrayna'da insani dram

yaşandığını belirten Putin, "Rusya çatışmaları durdurmak için elinden geleni

yapacaktır" dedi.

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Petro

Poroşenko ile telefonda görüşerek son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.