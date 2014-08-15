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Dünya
Deutsche Welle

'Rus askeri araçları Ukrayna'ya girdi'

Rusya Ordusuna bağlı zırhlı araçlardan oluşan bir konvoyun Ukrayna topraklarına girerken gözlendiği bildirildi.

15 Ağustos 2014 13:02


Bölgede bulunan İngiliz "The Guardian" ve "The Telegraph" gazetelerinin
muhabirlerinin bildirdiğine göre, Ukrayna'ya dün gece giriş yapan Rus askeri konvoyu
toplam 23 askeri personel taşıyıcıdan oluşuyor. Konvoya ayrıca başta akaryakıt
olmak üzere ikmal araçları da eşlik ediyor.  

Rus askeri konvoyunun karanlığın çökmesini beklediği, ardından bir tarla yolunu
kullanarak sınır tellerinde daha önce açılan bir boşluktan Ukrayna tarafına geçiş
yaptığı belirtildi. Araçların Rus Ordusunun işaretlerini taşıdığı dikkat çekti. 

Ukrayna'dan Rusya'ya ekonomik yaptırım kararı
Bu arada Ukrayna Parlamentosu'nda
Rusya’ya karşı bir dizi ekonomik yaptırım
öngören yasa teklifi kabul edildi. Ukrayna, paketin yanı sıra Rusya’nın Aeroflot ve
Transaero havayolu şirketlerinin transit uçuş haklarını da iptal etti.
Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin ise bakanlar kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle
gittiği Kırım'da Ukrayna ile ilgili bir konuşma yaptı. Ukrayna'da insani dram
yaşandığını belirten Putin, "Rusya çatışmaları durdurmak için elinden geleni
yapacaktır" dedi.

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Petro
Poroşenko ile telefonda görüşerek son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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