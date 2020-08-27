Rus askeri araçları Suriye'de ABD zırhlılarını 'sıkıştırdı'; Beyaz Saray yaralılar olduğunu duyurdu

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Suriye'nin kuzeydoğusunda Rus askeri araçları ve taarruz helikopterleri ABD'ye ait zırhlı araçların etrafını sardı. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre olayda ABD askerleri yaralandı.

Sosyal medyada Rus askerler tarafından çekildiği belirtilen görüntülerde Rus askeri araçlarının ABD zırhlılarını sıkıştırmaya çalıştığı görülüyor.

Bir noktada araçların birbiriyle çarpıştığı ve Rus helikopterinin çok alçaktan uçtuğu görülüyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada bir Rus aracının ABD'ye ait bir ATV'ye vurduğu ve aracın personelinin yaralandığı belirtildi.

Beyaz Saray olayda kaç kişinin yaralandığı hakkında bir açıklamada bulunmazken, Politico olayda 4 askerin yaralandığını aktardı.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, müdahaleye uğrayan araçların IŞID Karşıtı Koalisyon için devriye yapmakta olduğunu bildirdi. Ullyot, olayın Rusya ile ABD arasında Aralık 2019'da imzalanan çatışmayı önleme protokollerini ihlal ettiğini ifade etti.

Ullyot, "Koalisyon ve ABD hiçbir ülkenin ordusu ile gerilimi tırmandırmak istemiyor, ancak kendimizi saldırgan hamlelerden korumak zorundayız" dedi.