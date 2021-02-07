Rus aşısının Türkiye üretiminde aracı kullanılacağı iddia edildi

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi anlaşmasında aracı kullanıldığı iddia edildi. CHP’li Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu. Sözleşmeyi imzalayan VisCoran firmasının başka bir ilaç şirketinde üretim yapacağını söyledi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Emir, iktidara yakın olduğunu söylediği firmanın, aşıyı başka bir firmanın fabrikasında ürettireceğini ve yalnızca aracılık yaparak milyon dolarlar kazanacağını ifade etti. Sözleşmenin 16 Ağustos 2020’de imzalandığını, açıklamanın ise 23 Ocak 2021’de yapıldığını belirten Emir, “Açıklama için bu kadar beklenmiş olması, aynı zamanda bu zamana kadar Türk makamlarınca bir açıklama yapılmamış olması şüpheleri daha da artırmakta” diye konuştu.

"VisCoran firmasının GMP belgesi yok"

VisCoran firması sahibi Öztürk Oran’ın, İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı olduğunu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetimi Kurulu üyeleri arasında yer aldığını dile getiren Emir, firmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Fabrikalarının teknik özelliklerine bakıldığında söz konusu firmanın aşı üretme yeterliliğini gösteren GMP belgesine sahip olmadığı anlaşılmakta. Oran’ın da yakın çevresine yaptığı değerlendirmelerde, ‘Aşıyı biz kendi fabrikamızda üretemeyeceğiz. Türkiye’de bu konuda çalışan ve GMP belgesine sahip olan firmalardan biriyle anlaşacağız’ gibi ifadeler kullandığı belirtilmekte. Türkiye’de GMP belgesine ve aşı üretebilme kapasitesine sahip beşten fazla firma bulunmasına karşın Rusya’nın neden GMP belgesi bulunmayan VisCoran firmasını seçtiği sorgulanması gereken bir durum.”

Kamu bankası kredisi iddiası

Emir, aşı üretimi için VisCoran firmasının görüşme yaptığı firmalardan birinin de aynı zamanda Ziraat Bankası’nın iştiraki konumunda olan Onko İlaç olduğu iddialarını da dile getirdi: “Söz konusu görüşmelere başlanmış olması, ‘Sputnik V aşısının üretimi için sözleşme imzalayan firmanın kamu bankasından kredi kullanacağı’ yönündeki iddialarımızı da doğrular nitelikte.”